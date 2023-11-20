برلمانى: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كحق دستوري أصيل يكفله القانون وواجب وطني علي كل المصريين داخل وخارج البلاد، ليس فقط ردا للجميل واستكمال مسيرة التنمية الشاملة في الوطن، ولكن من أجل الوطن ذاته الذي يمر بلحظة فارقة.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وجني ثمار المشروعات القومية الكبري التي تحققت علي أرض الواقع، قائلا المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واجب وطني للعبور بالبلاد مع الرئيس السيسي، إلى بر الأمان في ظل الظروف والتحديات الراهنة، التي تشهدها المنطقة، والحفاظ علي الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات ماضية في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس السيسي.

ولفت عضو مجلس النواب، أن المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، تضمن نجاحها وصورة لمصر أمام العالم، في الاصطفاف وراء القيادة السياسية للانطلاق للمستقبل والحفاظ على مكتسبات السنوات الماضية وعلى الأمن والاستقرار في الوطن.

واختتم النائب مدحت الكمار، بمناشدة جميع المصريين النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي المرتقب عبر الانتخابات الرئاسية القادمة، وإرسال رسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج وقطع دابر الفوضى للأبد.