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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمية وادى الحيتان بالفيوم.. منطقة شاهدة على 40 مليون سنة حضارة|فيديو

وادى الحيتان بالفيوم
وادى الحيتان بالفيوم

يعتبر وادى الحيتان بمحافظة الفيوم ، من المحميات الطبيعية التى تقع وتشتهر بها محافظة الفيوم ، ويوجد بها هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش فى تلك المنطقة منذ 40 مليون سنة.

يقول الدكتور نبيل حنظل المستشار السياحى لمحافظة الفيوم ، إن وادي الحيتان يقع  داخل محمية وادي الريان والتي تغطي مساحة 1759 كيلومتراً بمحافظة الفيوم على بعد 150 كيلومتر من القاهرة بمصر. 

عثر في وادي الحيتان على 10 هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل نحو 40 مليون سنة، حيث كانت جزءاً من محيط كبير يشمل شمال إفريقيا

 وفي العام 2005م تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.

 

ويضيف حنظل  ، يشتهر  وادي الحيتان بوجود حفريات حيتان كاملة كانت تعج بها المنطقة قبل 40 مليون سنة عندما كان الوادي يقع تحت محيط ضخم   ، بالإضافة إلى حفريات بحرية عديدة يمكن رؤيتها في المتحف المفتوح الذي يتيح للزائرين إمكانية رؤية الحيتان وعدم المساس بها لحمايتها.

 

ويضيف أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق ، بأن  اكتشاف حفريات وادي الحيتان في عام 1903 بواسطة العالم بيد تل من خلال مسح جيولوجي في مصر. وقد عُثر على حفريات للحوت المعروف باسم الباسيلوسورس إيزيس والتي يصل طولها إلى 18 متراً وحوت الدوريودون أثروكس، وهو أقل حجماً. وقد صنفت كأنواع جديدة للحيتان في متحف التاريخ الطبيعي بلندن عام 1902م.

 

ويضيف سيد الشورة  مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق  ، في عام 1989م اكتشف فريق العمل المكون من علماء حفريات مصريين وأمريكيين أول عينات مائية لهيكل الحوت الباسيلوسورس والدوريودون أثروكس بأرجلها وأقدامها الصغيرة. وفي عام 1996 تم اكتشاف أحفورة حوت آخر قديم يبلغ طوله 5 أمتار هو حوت اتشيرنوس سيمونس. وفي عام 2006م تم اكتشاف أول حفرية من الثدييات البحرية وهي من أجداد الفيل وتعرف باسم بيراثيرم. وفي عام 2007 تم تسمية الحوت الذي يبلغ طوله 10 أمتار باسم ماسوا سيتسي ماركجريف  ، وقد قام فريق البعثة برسم خرائط لمواقع أكثر من 400 حوت وعجل البحر في الوادي.

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ويقول أحمد شوقى مرشد ساحى بالفيوم ،  يعتبر وادي الحيتان بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزال الأبيض والغزال المصري وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور المهاجرة النادرة، مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النسارى وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة، مثل أنواع البط والسمان والتفلق وأنواع البلشون والعنز وغيرها. ومن النباتات البرية مثل: الأتل - الرطريط الأبيض - العاقول - السمار - الغاب - البوص - الغردق - الحلفا وغيرها.

 

وأضاف شوقى بأنه  بجوار جبانة الحيتان الهائلة هناك تصور الآن لضم منطقة اسمها جبل قطراني شمال محمية قارون إلى وادي الحيتان لتصبح محمية (طبيعية ـ ثقافية), إذ أن فيها بقايا أشباه الإنسان الأول وهياكل أسلاف الفيل والحيوان الثديي ثنائي القرون المعروف باسم الأرسينوثيرام.

 

 

كلية خدمة اجتماعية تنظم أولى فعاليات مبادرة كنوز آثار الفيوم

 

 

 

 

الأورمان تواصل قوافلها الطبية لدعم أهالي محافظة الفيوم

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم وادى الحيتان محمية طبيعية محافظة الفيوم

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