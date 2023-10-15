الأورمان تواصل قوافلها الطبية لدعم أهالي محافظة الفيوم

نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 77 مريضا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية ، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم وبالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم ، تنفيذأ لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم.

استهدفت القافلة دعم أهالي قرى بحر أبو المير ونواره والغابة والسلام مركز اطسا وذلك في اطار الدعم الطبي من جمعية الأورمان لاهالي الفيوم .



وأكدت حمدية محمد شعبان ، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعي بالفيوم، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الأورمان ، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيريه ومنها بجانب تنمية القرى الفقيره تسليم مشروعات صغيره ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

ed508300-a14b-4804-853c-b9e2d34a4c06