رسميا.. تعديل موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بالقاهرة

قرر مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصورو أريمو، تعديل موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 26 التي تستضيفها القاهرة مطلع العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 29 يناير 2024 قبل أن يتم تعديل موعدها لتصبح في الفترة بين 17 و27 يناير من العام المقبل.

وكانت قرعة البطولة قد أقيمت مساء الأربعاء الماضي وأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: كاب فيردي (الرأس الأخضر) - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا.