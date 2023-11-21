رئيس وزراء الأردن: تهجير الفلسطينيين لدينا يعني الحرب.. وغياب الحل السياسي يقود لانفجار أكبر

قال رئيس الوزراء الأردني، بشير الخصاونة، إن غياب الحل السياسي بفلسطين ينقلنا من دوامة العنف إلى انفجار أكبر.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية” أن التهجير بالنسبة للأردن يعني إعلان حرب، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة إن لم تلتزم إسرائيل باستحقاقات اتفاقية السلام.

وتابع أن الجيش الأردني يقوم بعمله الدستوري بحماية الحدود بشكل طبيعي

واستطرد: لدى الأردن بدائل لاتفاقية المياه والغاز مع إسرائيل.

وأكد الخصاونة أن جولة اللجنة العربية الإسلامية تهدف لإزالة الحصانة القانونية عن إسرائيل، ومشيرا الى أن ما يحدث في غزة جرائم حرب تؤسس لفجوة ما بين الأجيال.

وأضاف أن التصعيد بالضفة الغربية أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، مشددا على أن تهجير أهالي الضفة سيعتبر إخلالا بمعاهدة السلام.