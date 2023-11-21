عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء الأردن: تهجير الفلسطينيين لدينا يعني الحرب.. وغياب الحل السياسي يقود لانفجار أكبر

رئيس وزراء الاردن
رئيس وزراء الاردن

قال رئيس الوزراء الأردني، بشير الخصاونة، إن غياب الحل السياسي بفلسطين ينقلنا من دوامة العنف إلى انفجار أكبر.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية” أن التهجير بالنسبة للأردن يعني إعلان حرب، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة إن لم تلتزم إسرائيل باستحقاقات اتفاقية السلام.

وتابع أن الجيش الأردني يقوم بعمله الدستوري بحماية الحدود بشكل طبيعي

واستطرد: لدى الأردن بدائل لاتفاقية المياه والغاز مع إسرائيل.

وأكد الخصاونة أن جولة اللجنة العربية الإسلامية تهدف لإزالة الحصانة القانونية عن إسرائيل، ومشيرا الى أن ما يحدث في غزة جرائم حرب تؤسس لفجوة ما بين الأجيال.

وأضاف أن التصعيد بالضفة الغربية أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، مشددا على أن تهجير أهالي الضفة سيعتبر إخلالا بمعاهدة السلام.

اتفاقية السلام إعلان حرب الحصانة القانونية الجيش الأردني تهجير الفلسطينيين جرائم حرب رئيس وزراء الاردن معاهدة السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

موضوعات متعلقة

الاحتلال يعلن خوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من مقاتلي كتائب القسام

الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة داخل غزة

نتنياهو يواجه معارك على جميع الجبهات بعد 6 أسابيع من الحرب على غزة

البنتاجون: إسرائيل تخوض حرب وجود ضد حماس

شرطة لندن تقمع المظاهرات المؤيدة لـ فلسطين ورئيس الحكومة يهاجم المنظمين

استقالة وزير خارجية بيرو وسط انتقادات لزيارة رئيسة الدولة إلى الولايات المتحدة

البيت الأبيض: واشنطن قلقة من الوضع بغزة ونرفض تقليص الدعم للسلطة الفلسطينية

وفاة شخصين وإصابة 18 آخرين في إطلاق نار باحتفال الهالوين في فلوريدا

ترشيحاتنا

حكم من يتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد.. و7 أمور تعينك عليها في الشتاء

أول تجربة للطائرة X-59 Quesst الأسرع من الصوت قبل رحلتها الأولى

الانتخابات الرئاسية 2024.. استمرار الحملات الدعائية للمرشحين

حمادة صدقي: أتعجب من استبعاد رمضان صبحي.. وفيتوريا يختار التشكيل بناء على قوة الخصم

الوزير: اتفاق بين النقل وبنك الاستثمار الأوروبي على البدء في مشروع مترو الإسكندرية

هيموتوا ويشوفوني واقع.. إمام عاشور برسالة غامضة رفقة محمود كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو متداول لمزاح ثقيل بين صديقين بالعراق ينتهي بكارثة.. شاهد

حقق 14000 دولار.. حكاية فلتر البطيخ المثير للجدل عبر التيك توك

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

الأمم المتحدة تعلن مفاجأة صادمة بشأن درجات الحرارة في العالم

فيديو

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ