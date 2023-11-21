منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

أثار مقطع فيديو، حصد ملايين المشاهدات لينال إعجاب أكثر من 4.8 مليون شخص، الكثير من الجدل عبر تطبيق التيك توك .

وثق مقطع الفيديو والذي يعود تاريخه إلى الخمسينات، مطعم مهجور وذلك منذ أكثر من 70 عامًا إلى أن المطعم قد حاز على اهتمامًا واسعًا، وذلك بعد مقطع الفيديو الذي تم تناقله عبر تطبيق تيك توك.

وأظهر الفيديو أن الزمن قد توقف داخل المطعم والذي قد هُجر منذ عشرات السنوات، إلا أن ذلك لم يمنعه من الحصول على شعبية كبيرة.

وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، أن الفيديو قد تم تصويره وذلك بواسطة أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذي قد قام بتحميل مقطع الفيديو عبر تطبيق تيك توك، ليترك المستخدمين في حيرة من أمرهم.

فقد سيجعلك المكان تشعر بأن الوقت قد توقف،فلم يتحرك شيء من مكانه. فتعد منطقة الجلوس والمطبخ متهالكة وقد تناثر كل شيء حولها .

يمكن مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي :

https://www.tiktok.com/@urbex_muse/video/6977056658581196037?lang=ar