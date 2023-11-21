الخارجية الأمريكية: استهداف المدنيين اللاجئين في مواقع تتمتع بالحماية غير مقبول

أعلن مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية عن أن استهداف المدنيين اللاجئين في مواقع تتمتع بالحماية غير مقبول

قام الاحتلال بترويع جديد تمثل في إطلاق النار على النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبها .

نشرت سكاي نيوز فيديو يظهر إطلاق نار على النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه في استمرار لسياسة الحصار والتخويف.

ولا يقوم الاحتلال بإطلاق النار بغرض التخويف أو القتل ألا بشكل عشوائي فلا قيمة لحياة الفلسطينيين بالنسبة له.

وأطلق الاحتلال النار على النازحين رغم قوله إنه سمح لهم بالخروج من هذا الممر الآمن.