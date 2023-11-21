محافظ البحر الأحمر يصدق على تخصيص 10 فدادين في رأس غارب للاسكان المتميز

صدق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على تخصيص مساحة قدرها 10 فدان في منطقة رأس غارب لصالح مديرية الإسكان والمرافق، بهدف إقامة وحدات سكنية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر على أهمية هذه الخطوة في إطار تحقيق الرؤية العمرانية وتنمية المنطقة، مشيراً إلى التزامه بتوجيهات الجمهورية الجديدة لتوفير الإسكان اللائق للمواطنين.

وشدد على ضرورة بذل الجهود الجادة واتخاذ الخطوات السريعة لإنهاء بناء الوحدات السكنية، بهدف توفير سكن لائق لسكان المحافظة في مختلف مدنها.

وأشار رئيس مدينة رأس غارب، اللواء ممدوح نديم، إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث استقبل المهندس محمد عبدالمنعم، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، لتنسيق جهود الإنشاء وتفقد الأرض المخصصة للمشروع.

وأوضح نديم أن الخطة تتضمن بناء 28 عمارة سكنية بإجمالي 448 وحدة سكنية متميزة، بمساحات تتراوح بين 135 متر مربع و 140 متر مربع، على شارع الميناء مواجهة للبحر. كما سيتم البدء بإنشاء 14 عمارة كمرحلة أولى تحوي 224 وحدة سكنية.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتوفير سكن مناسب للمواطنين وتعزيز التنمية العمرانية في المنطقة.