استشهاد 5 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطين، اليوم الثلاثاء، بإستشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال من جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد في المناطق الغربية لخان يونس.

كما أستشهد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وصرحت وكالة أنباء فلسطين "وفا"، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، مما اسفر عن استشهاد واصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء.

كما استشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استهدف قصف إسرائيلي أبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق.