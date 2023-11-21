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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي اشتروا الذهب خسروا.. الشعبة تفجر مفاجأة.. فيديو

الذهب
الذهب

 رد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، على سؤال:" الذهب اللي في مصر جاي من فين" وقال إنه موجود من زمن الفراعنة. 

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وأضاف إيهاب واصف، خلال قناة "القاهرة والناس"، أن الفراعنة هم من اكتشفوا الذهب، ومصر على مر السنوات بها ذهب، وبكميات كبيرة جدًا.

ولفت إلي أن هناك فارق بين الذهب المتداول، و الذهب الموجود في مصر، معلقًا :" الذهب المتداول كان به شح بسب الاقبال الكبير من المواطنين على الشراء، والارتفاعات كانت تتم بصورة عشوائية".

وأشار إلي أن الارتفاعات في سوق الذهب كانت صادمة للجميع، وأنه في نهاية العام الماضي كانت هناك ارتفاعات كبيرة جدًا".

وأوضح أن المواطنين تقوم بشراء الذهب من أجل الاستثمار، والكثير أشتري الذهب بأسعار مرتفعة وخسر، معلقًا :" في ناس اشترت ذهب وخسرت، لآن الذهب كان في وقت بـ 2900 جنيه للجرام، وهؤلاء المواطنين خسروا، كثيرًا".

 

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