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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشفي الإندونيسي يتحول إلى مقبرة جماعية.. تفاصيل مؤلمة

ارشيفي
ارشيفي

نقلت إذاعة الأقصي عن مسؤول كبير في المستشفى الإندونيسي قوله إن  المستشفى تحول من مركز لتقديم الخدمات الطبية إلى مقبرة جماعية.


وأشار المسؤول الفلسطيني أن  الجثث باتت موجودة في كل الأقسام حيث تم فقدان الكثير من الأرواح بسبب نقص المستلزمات.

وطالَب بسرعة الإخلاء الفوري للمرضى والجرحى والطاقم الطبي في المستشفى.

فيما سقط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى في باحة المستشفى الإندونيسي من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لها بحسب ما ذكرت قناة الميادين.

واستشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، صباح اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال مراسلو الميادين، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد واصابة العديد من النازحين بينهم اطفال ونساء.

كما استشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استهدف قصف إسرائيلي أبراج الاتصالات في مدينة غزة وشمالي القطاع، ما تسبب بانقطاع الاتصالات كليا عن هذه المناطق.

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