رضا المسلمي: قضية الأمن الغذائي من القضايا الهامة المرتبطة بالأمن القومي

أكد الكاتب الصحفي رضا المسلمي، أن قضية الأمن الغذائي من القضايا الهامة المرتبطة بالأمن القومي، مشيرا إلى أن الدولة قامت بعمل عدد من المشروعات الزراعية.

وقال رضا المسلمي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فاتن عبد المعبود”، أن قطاع الزراعة تحقق فيه إنجازات لم تتحقق خلال عقود سابقة، وذلك من خلال التوسع في الرقعة الزراعية.

أثرت على مساحة الرقعة الزراعية.

وتابع الكاتب الصحفي رضا المسلمي، أن مشروعات “الدلتا الجديدة وتوشكى الخير ومشروع المليون ونصف فدان”، ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية، خاصة بعد التعديات الكبيرة على الأراضي الزراعية، والتي أثرت على مساحة الرقعة الزراعية.