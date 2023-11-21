مقترح لإنشاء منصة إلكترونية سعودية مصرية لخدمة المستثمرين| تفاصيل

أكد فايز بن ذعار الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، علي عمق العلاقات السعودية المصرية وانعكاس ذلك على حجم التبادل التجاري والذي بلغ نحو 20 مليار دولار عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 41% لافتاً إلى أن مصر تحتل المرتبة السابعة في قائمة الصادرات والواردات السعودية.

ولفت إلى أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين بمصر باستثمارات تخطت 32 مليار دولار عبر أكثر من 6800 شركة، مقابل 5 مليارات دولار استثمارات مصرية بالمملكة عبر 802 شركة .



وتقدم نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، بمقترح بإنشاء منصة استثمارية إلكترونية سعودية مصرية تضم المستثمرين من البلدين لعرض الفرص الاستثمارية والمعوقات واقتراح الحلول ومتابعتها بشكل فوري من خلال إصدار التشريعات وتذليل التحديات عبر قنوات التواصل التي توفرها المنصة.

وأضاف الشعيلي، خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي أقيم بالقاهرة اتحاد الغرف بالمملكة ومصر، بضرورة العمل على إنشاء المنصة ووضع الضوابط والآليات المناسبة لها، بما يساهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.



وأكد الشعيلي، على ضرورة وضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأشار في كلمته إلى أن المشروعات المصرية التي تخطط للاستثمار بالسعودية سوف تحظى بدعم من منظومة حوافز الاستثمار الأجنبي إلى جانب منظومة عالمية من المشروعات اللوجستية.