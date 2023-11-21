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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر: توفير الدعم لنجاح المشروعات القومية يعزز الاستثمار ويخلق فرص عمل للشباب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور  أحمد  منصور  نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، يهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.


وقال منصور، في تصريحات صحفية له،إن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني بالمشروعات القومية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية وغيرها.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية حققت تغييرا جذريا في خريطة مصر الزراعية من خلال إقامة العديد من المشروعات، لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق فائض للتصدير.

وأشار  الدكتور  أحمد  منصور، إلى أن نجاح المشروعات القومية في قطاعات الزراعة والري والثروة الحيوانية، يستهدف تأمين مصر غذائيا وتحقيق الاكتفاء الذي يجعلها تكف عن الاستيراد بل تحقق فائض للتصدير خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن المشروعات القومية المختلفة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الصعبة علاوة على توفير فرص عمل للشباب  وجلب الفرص الاستثمارية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي المجالات الزراعية المحاصيل الاستراتيجية العملة الصعبة

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