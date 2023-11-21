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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

آلام في أسفل منطقة البطن.. سرطان المبيض الأعراض والأسباب والعلاج

أعراض سرطان المبيض
أعراض سرطان المبيض

سرطان المبيض هو نوع من أنواع سرطان الأعضاء التناسلية في النساء، وهو ينشأ عندما يحدث نمو غير طبيعي وغير منضبط في الخلايا الموجودة في المبيض، إليك نظرة عامة عن الأعراض والأسباب والعلاج المتعلقة بسرطان المبيض وفقا لما نشره موقع هيلثي :

كيف تكتشفيها بسرعة.. إليك أعراض سرطان المبيض

استئصال المبيض مبكرا يعرضك لمخاطر صحية طويلة الأمد

أعراض سرطان المبيض

آلام في منطقة الحوض أو البطن السفلي.
تورم أو انتفاخ في البطن.
صعوبة في الأكل أو الشبع بسرعة.
تغيرات في عادات الأمعاء أو الحالة النفسية.
اضطرابات الدورة الشهرية.
تعب غير مبرر وفقدان الوزن الغير مقصود.
آلام في العلاقة الحميمة.


أسباب سرطان المبيض

عوامل وراثية: وجود تاريخ عائلي لسرطان المبيض يزيد من خطر الإصابة بالمرض.
العوامل الهرمونية: تعتبر النساء اللواتي يعانين من عدم الإنجاب، أو الذين بدأت لديهن الدورة الشهرية في سن مبكرة أو انقطاعت في سن متأخرة، أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.
العوامل العامة: تعتبر السمنة ونظام غذائي غني بالدهون والسكريات وقلة تناول الفواكه والخضروات عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المبيض.


علاج سرطان المبيض


يعتمد علاج سرطان المبيض على المرحلة ونوع الورم والحالة الصحية العامة للمريضة. قد تشمل خيارات العلاج:

الجراحة: يتم خلالها إزالة المبيضين والأنسجة المتأثرة بالورم. قد يتم أيضًا إزالة الأعضاء المحيطة المتأثرة.
العلاج الإشعاعي: يستخدم الأشعة السينية لتدمير الخلايا السرطانية المتبقية بعد الجراحة أو للتحكم في الأعراض.
العلاج الكيميائي: يستخدم العقاقير الكيميائية لقتل الخلايا السرطانية أو تقليل حجم الأورام قبل الجراحة أو بعدها.
العلاج المناعي: يعزز جهاز المناعة لمحاربة الخلايا السرطانية.
العلاج الموجه بالأدوية: يستهدف الأدوية المستخدمة الخلايا السرطانية بشكل محدد دون التأثير على الخلايا السليمة.
مهم جدًا أن تتعاون المريضة مع فريق الرعايةالطبي لتحديد العلاج المناسب ومراقبة تطور المرض.

مع ذلك، يجب عليك استشارة الطبيب المختص لتقييم حالتك بشكل فردي وتوجيه العلاج المناسب وفقًا لظروفك الصحية الفردية.

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