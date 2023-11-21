ضبط المتورطين في احتجاز صاحب محل هواتف بالبساتين

ضبط رجال الأمن بالقاهرة المتورطين في واقعة احتجاز صاحب محل هواتف بالبساتين وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من مالك محل هواتف - كائن بدائرة القسم قرر بقيام سيدة وشخصين باستدراجه لشقة كائنة بدائرة القسم ، وإجباره على توقيع عدد (٢) دفتر إيصالات أمانة على بياض كرهاً عنه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، واحتجازه داخل الشقة، ثم توجهوا للمحل خاصته وقاموا بسرقة عدد (١٤) هاتفا محمولا.

وبالانتقال صحبة المُبلغ للشقة محل إرتكاب الواقعة أمكن ضبط المشكو فى حقهم وهم عامل وزوجته ربة منزل وشقيق الأول مقيمون بدائرة القسم .

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات سابقة بينهم، كما تم بإرشادهم ضبط الإيصالات بتوقيع المجنى عليه والهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهم ، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.