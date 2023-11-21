دورة تدريبية شاملة للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب بمطار القاهرة

نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بشركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالشركة، دورة تدريبية بمركز التدريب الداخلى في الفترة من 5 وحتى 20 نوفمبر 2023.

استهدفت الدورة التدريبية العديد من د المتعاملين مع الركاب بشكل مباشر من مختلف قطاعات الشركة.

يأتي ذلك تحت رعاية المحاسب مجدى إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، انطلاقا من اهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى بالعنصر البشرى، وحرصا على رفع كفاءته لاستمرار تقديم جميع الخدمات للركاب ومرتادى مطار القاهرة الدولى بكفاءة عالية بما يليق ببوابة مصر وأفريقيا الأولى ليظل قادرا على تلبية الطلب المتنامى على حركة السفر والوصول والسياحة، واستكمالا لتنفيذ البرنامج التنشيطى للمتعاملين في الصفوف الأولى مع الركاب.

وتناولت المحاضرات التي ألقاها نخبة من ذوى الخبرة من مختلف قطاعات الشركة، عدة موضوعات هامة كمبادئ التواصل ولغة الجسد وفن الإتيكيت في التعامل مع الزوار والنظام المتكامل للسلامة والجودة والبيئة، بالإضافة إلى عدة محاضرات عن التوعية الأمنية واللغة الإنجليزية وكيفية قراءة الشاشات في المطار.

تأتي هذه الدورة في إطار التطوير الدائم الذى يشهده مطار القاهرة الدولى على مستوى المرافق والمبانى والعنصر البشرى للوصول لأعلى درجات التنافسية، ليصبح مطار القاهرة الدولى قادرا على مواكبة الزيادة الكبيرة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية في حركة السفر والوصول.