لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
اقتصاد

نجاح أولي للبعثة التجارية المصرية في غانا بجهود مكتب التمثيل التجاري بأكرا

محمد صبيح

تواصل الشركات المصرية لقاءاتها علي هامش البعثة التجارية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى جمهورية غانا، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وكذلك وزارة التجارة والصناعة في غانا وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا برئاسة الوزير المفوض التجاري نسرين وحيش، والذي لعب دورًا محوريًا في الإعداد والتحضير للبعثة منذ عدة أشهر.

أكبر أسواق الجملة ومنافذ التوزيع في أكرا

من جانبها كشفت الوزير مفوض تجارى نسرين وحيش رئيس المكتب التجارى في غانا ان التحضيرات للبعثة تضمنت سلسلة من الاجتماعات الفردية مع الشركات المصرية ومعاينات ميدانية للأسواق الغانية قبل وصول الوفد بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بالمجلس وذلك لضمان جاهزية اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية التي شملت عددًا من أكبر أسواق الجملة ومنافذ التوزيع في أكرا.

وأسهمت هذه الجهود في تهيئة مناخ مواتٍ للتبادل التجاري وفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية.

وقد اجرت الشركات المصرية حتى الآن ما يزيد عن ١٦٠ لقاء ثنائي بمقار العملاء المحتملين لها تنوعت ما بين شركات ومراكز تجارية وكبار المستوردين والموزعين فضلا عن الشركات الأعضاء من اتحاد الصناعات في جمهورية غانا وكذا غرفة تجارة غانا فرع اكرا ، ومجلس الكاكاو الغاني وغيرها

وقدتعرفت الشركات المشاركة بالبعثة علي اهم المشاريع القائمة بالدولة واليات التواصل مع الجهات المنفذة لهذه المشاريع والتي ابدت اعجابها ورغبتها في التعامل مع المنتجات المصرية لتنفيذ هذه المشاريع.

وقد لمس المشاركون مؤشرات نجاح البعثة من خلال الاهتمام الكبير الذى اولته الشركات الغانية للبعثة وتعدد اللقاءات المباشرة التي جرت بين الجانبين، مما يعكس الإمكانيات الواعدة للتعاون المشترك في القطاعات المشاركة في البعثة الأسمدة، الدهانات والأحبار، كيماويات مواد البناء، الزجاج، المنظفات، المناديل الورقية، والمبيدات.

وفي هذا السياق، صرّح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قائلاً:

"إن هذه البعثة جاءت تتويجًا لجهود متواصلة بدأت منذ أشهر بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا، حيث لمسنا عن قرب حجم الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق الغاني، ونتطلع إلى تحويل هذه المؤشرات الأولية إلى اتفاقيات وعقود تجارية فعلية خلال الفترة المقبلة."

كما أكد يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري، أن ما سبق البعثة من زيارات استطلاعية واجتماعات تحضيرية ساعد على صياغة برنامج متكامل أتاح للشركات المصرية التعرف بدقة على احتياجات السوق الغانية، مضيفًا:

"لقد عملنا على إعداد لقاءات نوعية وموجهة بعناية لضمان تحقيق أقصى استفادة من تواجد الشركات المصرية في هذه البعثة، ونثق أن النتائج الإيجابية ستظهر بشكل أوضح خلال الفترة المقبلة."

ويأتي تنظيم هذه البعثة في إطار استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة في القارة.

