سقوط عصابتين تخصصتا فى سرقة الدراجات النارية بالغربية وسوهاج.. صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "أحدهم عميل سئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وتوصيل الأسلاك.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 8 وقائع سرقات بدائرة (قسم ثان طنطا- مركز شرطة السنطة).. وأرشدوا عن المسروقات (8 دراجات نارية).

وفى مديرية أمن سوهاج تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين " لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة " قسم شرطة أول سوهاج - مركز شرطة أخميم" ) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك .

وبحوزة أحدهم (كمية من مخدر الهيروين "بقصد التعاطى") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 20 واقعة سرقة بدوائر أقسام (أول وثان سوهاج ، ثان العاشر بالشرقية ، قنا) ومراكز شرطة (أخميم، سوهاج، البلينا، المنشأة، جهينة، أشمون بالمنوفية ، الرياض بكفرالشيخ ) .. وأرشدوا عن المسروقات (20 دراجة نارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

F9EBEBF5-5CC2-48C1-AEBF-FF3130A6F331