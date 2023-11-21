عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضاعت قيم الديمقراطية بسبب الصهاينة.. البيت الأبيض ينشئ حسابات ثريدز مؤيدة للكيان

إيلون ماسك وصورة
إيلون ماسك وصورة متخيلة لحملة طفلة بغزة

قال مراقبون لشبكة سي إن إن الأمريكية إن هناك مخاوف على حرية الصحافة والتعبير الحر من قبل الناس في أمريكا  مع تزايد الضغوط على الصحف والقنوات لتقديم تغطية صحفية غير حقيقية داعمة للصهاينة فضلا عن التضييق الكبير من شركات مواقع التواصل الاجتماعي على الناس في أمريكا وكل العالم وكل ذلك لصالح إسرائيل.

 


وتظاهر صحفيون ضد قادة صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية كما تظاهر العشرات الآخرين ضد شبكة فوكس نيوز الأمريكية.
دشن البيت الأبيض حسابه الرسمي على منصة ثريدز للتواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا والمنافسة لمنصة إكس التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بالإضافة إلى حسابات رسمية لكل من الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

تأتي هذه الخطوة، التي يقول البيت الأبيض إنها كانت قيد التنفيذ منذ عدة أسابيع، بعد أيام فقط من انتقاده وآخرين لماسك بدعوى تأييده منشور معاد للسامية لكن ماسك في الحقيقة تحلى بالشجاعة وصار عكس التيار وقال جزء من حقيقة الجرائم الإرهابية الصهيونية.

 

اجتماعي الاجتماعى البيت الأبيض التواصل الاجتماعي الديمقراطي التواصل الاجتماع الملياردير الأميركي حرية الصحافة تواصل الاجتماعي شبكة سي إن إن الأمريكية شبكة فوكس نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

مظاهرة في تركيا لأطفـ.ال غزة المقـ.تولين بسبب الاحتـ.لال

قناة لبنانية تعلن عن استشهاد 2 من صحفييها في العدوان الصهيوني

أوامر صهيونية جديدة لسكان شمال غزة: توجهوا للجنوب فورا

روسيا ترسل مساعدات إلى غزة عبر مطار العريش| تفاصيل

السنوار كلمة السر.. مسئول أمريكي يكشف سبب مخادعة الاحتلال في صفقة الأسرى

جارديان تشكك في رواية الجيش الصهيوني حول تدمير 250 هدفا للمقاومة

حرب الإبادة الجماعية| بالأرقام.. إسرائيل الأكثر دموية في حق الصحفيين

بينها مصر.. مصدر بالخارجية التركية يكشف عن تحرك دولي ضد الاحتلال

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الروسي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

طيران الاحتلال يستهدف منزلا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

المرحلة النهائية.. قطر تعلن أخبارا مبشرة بشأن صفقة بين إسرائيل وحماس

المستشار حنفي جبالي: الانتخابات الرئاسية تاريخية.. وأنصح المواطنين بالذهاب لصناديق الاقتراع

القصبي: نواب الشعب المصري بالكامل ترفض التهجير ونزوح شعب فلسطين إلى سيناء

تأجيل محاكمة ربة منزل وآخر في اتهامهما بإنهاء حياة رضيعتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فيديو

آخر تطورات استبعاد ثلاثي المنتخب وموقف فيتوريا / فيديو جراف

هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ