إيه هو التطوير؟| شاهد ردود أولياء الأمور على استطلاع إتحاد أمهات مصر

طرحت عبير أحمد ، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استطلاع رأي لأولياء أمور طلاب المدارس ، حول تطوير التعليم

حيث سألت عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور على فيس بوك اولياء الامور : ايه التطوير من وجهة نظركم ؟

وأوضحت عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، أن معظم أولياء الأمور ناشدوا واضعي المناهج والقائمين علي عملية تطوير المناهج ، بمراعاة تخفيف الكم وأن يتناسب التطوير مع المرحلة العمرية للتلميذ ، فقالت إحدى الامهات : “يا ريت اللي يطور المنهج يقلل الكم في كل المواد وبالذات في المرحلة الإبتدائية عشان الطفل يقدر يستوعب َيستفاد من اللي بيدرسه وبالذات في منهج الساينس والدراسات”

وانهالت التعليقات المتفاعلة مع استطلاع الرأي المذكور ، حيث قالت احدى الامهات : بالنسبة للعربي المفروض يكون في اهتمام بالنحو ، ويترتب ويبقي فيه ترابط مش قاعده من الشرق وقاعده من الغرب ، ولازم تتحذف المواد اللي دراستها عايزه امكانيات اعلي من امكانيات المدرس زي ict "

وذكرت ولي أمر: "ياريت نراعى أولى ثانوى ويقللوا كم المواد اللى بيدرسوه، يعنى ممكن نقسمها على ترمين ترم يدرسوا فيه المواد العلمية وترم يدرسوا فيه المواد الأدبية لأن كم المواد كتير جدا على سنهم

بينما رأت ولي أمر أخري: “أكثر شئ يعوق العملية التعليمية هي ضيق الوقت مع كم المناهج ، ”لان ده بيخلي الطالب وولي الأمر والمدرس بيجروا مع امتحانات الشهر اللي بتضيع وقت شرح الشهر الجديد"

وقالت ولية أمر أخرى : "التطوير الحقيقي إن الطالب يطلع في النهاية حد متعلم ومثقف بجد فاهم هو كان بياخد ايه ودا استحاله يحصل مع الكم الكبير اللي في المناهج اللي بسببه الكل بيجري على السناتر وعلى الدروس ، وإن المدارس ترجع تاني هي أساس التعليم .

وعلى جانب آخر .. أعلنت معظم المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023 ، والذي يعد ثاني امتحان شهري يخوضه طلاب صفوف النقل في جميع المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، بعد أن أدى الطلاب نهاية الشهر الماضي امتحانات شهر أكتوبر 2023 .

وتعقد امتحانات شهر نوفمبر 2023 على مستوى المدرسة ، فهي ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية وضع وإعلان جداولها.

وتوضع امتحانات شهر نوفمبر 2023 بمعرفة موجه المادة، ويخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر 2023 فترة دراسية واحدة، ويتم عقد امتحانات شهر نوفمبر 2023 أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يراعى عند وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023 تحقيق نواتج التعلم من الدروس التعليمية.

ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن تغطي أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2023 المصطلحات والمفاهيم المقررة مع تحديد رقم الصفحة المحددة للطلاب ، مع مراعاة الوزن النسبي للموضوعات الدراسية وفقاً لخطة توزيع المنهج الدراسي.

وتقرر كذلك أن يتم وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر بشكل يضمن قياس مستويات تفكير الطلاب من حيث (التذكر- الفهم- التطبيق- والقدرة على حل المشكلات) ، و ألا يتم تكرار السؤال مرتين ، و أن تكون الأسئلة واضحة من الناحية اللغوية والصياغة واستخدام مصطلحات بسيطة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على واضعي امتحانات شهر نوفمبر بأن تكون الأسئلة ستكون خالية من الأخطاء الإملائية.

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب النقل في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أنه لا إلغاء لنظام الامتحانات الشهرية التي تم تطبيقها العام الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم عقد 3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي، لافتاً إلى أن التقييمات المستمرة في العام الدراسي الجديد، وستكون جزءا من العملية التعليمية وليست معطلة لها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي : الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للاختبار الثالث فسيكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.