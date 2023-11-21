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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الحجار ضيف "سولد أوت" الجمعة على CBC

صدى البلد

يحل الفنان على الحجار ضيف الأسبوع الحالي من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد يوم الجمعة الساعة 9 مساء على قناة "CBC".

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، تليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض  أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بآخر، إذ تشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.

على الحجار يتضامن مع غزة 

طرح الفنان علي الحجار، أغنية "من فوقنا من سابع سما"، تضامنا مع فلسطين وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب .

وقال على الحجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc: منذ 3 ايام تواصل معي مسؤول من شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أبلغني بضرورة تحضير اغنية لدعم الشعب الفلسطيني في اسرع وقت ممكن.

 وبالفعل تواصل معه محمد ياسر مؤلف وملحن الأغنية، وعرض عليه كلمات الأغنية وأعجب بها جدا، لأنه شعر فيها بصدق وحماسة المؤلف.

 

 واضاف: وبالفعل بدأنا تسجيل الأغنية بالتعاون مع الموزع أسامة عبدالمنعم، مؤكدا أنه أدى دور الكورال في الأغنية لضيق الوقت معربا عن سعادته بالتضامن مع الشعب الفلسطيني .

sold out الاعلامي محمود سعد الفنان علي الحجار سولد أوت كامل العدد

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