مطار العريش يواصل استقبال طائرات المساعدات الإغاثية للفلسطينيين

استمر الجسر الجوي الى مطار العريش الدولى بشمال سيناء، وصول الطائرات المحملة بالمساعدات المقدمة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية.لتخزينها في مراكز الدعم اللوجستي تمهيدا لنقلها إلي قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري تباعا.

7 طائرات



وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه وصل إلى المطار عن طريق الجسر الجوي مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية ، 7 طائرات محملة بـ155 طنًا من المساعدات المتنوعة.

وأضاف زايد، أنه اجمالي عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضى بلغ 160 طائرة، حملت على متنها 4000 طن من المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار زايد، إلى أن المساعدات التى حملتها الطائرات مقدمة من 30 دولة عربية وأجنبية و14 منظمة إقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة ومياه وخيام ومستشفيات ميدانية .