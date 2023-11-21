النائب العام يستقبل وزيرة الثقافة

استقبل النائب العام المستشارمحمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الأستاذة الدكتورة/ نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.
وقد رحب النائب العام بضيفته الكريمة، التي قدمت التهنئة له لتوليه مهام منصبه.
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استقبل النائب العام المستشارمحمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الأستاذة الدكتورة/ نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.
وقد رحب النائب العام بضيفته الكريمة، التي قدمت التهنئة له لتوليه مهام منصبه.
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