النائب العام يستقبل وزيرة الثقافة

استقبل النائب العام المستشارمحمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الأستاذة الدكتورة/ نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.



وقد رحب النائب العام بضيفته الكريمة، التي قدمت التهنئة له لتوليه مهام منصبه.