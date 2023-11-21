مصطفى بكري يطالب بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن لوقف إبادة غزة وتهجير مواطنيها

قال النائب مصطفى بكري، إن تهجير الفلسطينيين يعني العودة إلى الحروب، متابعا: الاحتلال الإسرائيلي يضع مخطط لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضاف "مصطفى بكري" خلال كلمته بجلسة مجلس الشعب، أننا أمام مخطط يستهدف مصر وتصفية القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن المخطط سيعمل على تهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن.

واسترسل: شعب غزة يباد الآن أمام الجميع، ولم يتخذ أحد أي موقف تجاه ما يحدث، ولذلك أطالب بتشكيل لجنة لدراسة المعاهدة المصرية الإسرائيلية، والتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن، لوقف إبادة غزة والتهجير.

وشدد على أن المصريين يثقون في القيادة السياسية وجيشها، وبأنهم قادرين على حماية أمنها القومي