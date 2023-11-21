ايتن عامر تروج لفيلمها الجديد بلوموندو عبر انستجرام.. شاهد

روجت الفنانة ايتن عامر لفيلمها الجديد "بلوموندو" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت ايتن عامر صورة لها من الفيلم وعلقت علي الصورة قائلة: "صباح الخير قلت انزل صورة من الفيلم اللى في السينما دلوقتى بما أن الناس اللى شافته عاجبها وبتبعتلى مبسوطة #بلوموندو #صافی #ایتن_عامر ".



وكشفت الفنانة آيتن عامر، تفاصيل مشاركتها في فيلم درويلة، معقبة: «أشارك في الفيلم بدور فتاة مثابرة وعنيدةوتسعى لتحقيق هدفها».

وقالت آيتن عامر خلال حوارها مع برنامج «سبوت لايت»، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، إن المشاركة في فيلم درويلة، إضافة لي ومشاركتي مختلفة فيه، كما أن الفيلم مميز وسيكون مناسب لجميع الفئات.

وتابعت آيتن عامر: سأقوم بجسيد دور فتاة تحب الغناء ولديها حلم تريد الوصول إليه.