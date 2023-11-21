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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاطف مغاوري: مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ليس جديدا

النائب عاطف مغاوري،
النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب،  أنه نتابع كافة المواقف التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة يوم 7 أكتوبر.

وقال عاطف مغاوري، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة مجلس النواب، بوجود رئيس الوزراء، أنه نطالب الحكومة بان تطلعنا على الإجراءات، التي ستتتخذها لحماية الأمن القومي المصري من خطر التهجير القسري للفلسطينين لسيناء.

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وتابع النائب عاطف مغاوري، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية استطاعت القضاء على الإرهاب الذي كان موجود في سيناء، ومؤكدا أن الإرهاب الذي كان موجود كان بتخطيط من إسرائيل.

 

الوصايا العشر

وأشار عاطف مغاوري إلى أن مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين لسيناء ليس جديد، مؤكدا أنه سيناء كانت ضمن المشروع والمخطط الصهيوني العالمي بأنها أرض الدين وأن سيدنا موسى اتخذ فيها الوصايا العشر.

غزة النائب عاطف مغاوري العدوان الإسرائيلي القوات المسلحة تهجير الفلسطينيين

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