مواصفات أحدث محمول ريلمي

أطلقت شركة ريلمي، وهي أسرع العلامات التجارية نموًا في عالم الهواتف الذكية، هاتف realme 11 الجديد.

والذي يأتي بالعديد من المميزات بما فيها شاحن SUPERVOOC السريع بقوة 67 واط، ومعالج MediaTek Helio G99، وكاميرا فائقة بدقة 108 ميجابكسل، يتوفر الجهاز بلونين هما أسود لامع Dark Glory و دهبىGlory Gold .

يعد هاتف realme 11 تأكيدا جديدًا لاستراتيجية الشركة “No leap no Launch ، حيث يأتي لتقديم تجربة متطورة للمستخدمين.

ريلمى تقدى على فكرة الشحن البطيء وقلقك بشأن عمر بطارية هاتفك من خلال شاحن SUPER VOOC 67 واط بسعة 5000 مللي أمبير.

وتلتزم شركة ريلمي بالعمل على تطوير تقنيات شحن أسرع وذلك لتأكيد ريادتها لمفهوم الشحن السريع منذ فترة طويلة، والذي يتفوق بشكل كبير على منافسيه في هذه الفئة.

لذا تتميز شركة ريلمى بالشاحن فائق السرعة و القوة، يأتي realme 11 4G بشاحن SUPER VOOC بقوة 67 واط ، و ذالك ما يميزه عن غيرة في الأسواق . يمكن لهذا النظام القوى شحن بطارية realme 11 4G التي يعد بسعة 5000 مللي أمبير إلى 50٪ في 17 دقيقة فقط.