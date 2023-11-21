عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يؤكد الجاهزية للتصدي لأي حدث طارئ يتعلق بالسيول

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خالد فودة

 أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، جاهزية معدات السيول التي تشمل الآلات ومعدات وسيارات بكل مدينة؛ للتصدي لأي حدث طارئ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.


جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم الثلاثاء، لجلسة المتابعة الدورية التي عقدت بقاعه المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء؛ لمتابعة موقف أعمال تطوير الحملة الميكانيكية على مستوى مدن المحافظة.

 


وأوضح المحافظ جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ورفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة، وتابع موقف إنشاء 5 ميادين بشرم الشيخ وهي ميدان دلتا شرم، وميدان المحكمة، وميدان العلم نور، وميدان مجلس المدينة الجديد وميدان عامل النظافة.


وناقش استعدادات المدينة لإقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة (25 - 30) نوفمبر الحالي بالتعاون مع وزارة الثقافة، كما تابع موقف المتغيرات المكانية، مؤكدا ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لأية مخالفات بمدن المحافظة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

جانتس يهدد نصرالله بتحويل جنوب لبنان ليشبه حالة شمال غزة

التهجير تهديد| رسالة شديدة اللهجة من قلب البرلمان المصري للعالم: "سنصون حدودنا.. وردنا حاسم"

3 اجتماعات عاجلة في إسرائيل اليوم للموافقة على صفقة الأسرى |تفاصيل الاتفاق

مدرسة ومستشفى.. قصف إسرائيلي على مناطق في غزة واستشهاد 79 فلسطينيا

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

وزير الزراعة يبحث مع وفد الايفاد المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث في الأهلي|نجم الوسط يرفض الرحيل.."الفتى الذهبي" يحرج كولر..وصفقة الموسم تحت التهديد

لذيذة.. طريقة عمل المسقعة بالجزر والموتزاريلا

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

بفستان ذهبي لامع.. مايا دياب تثير الجدل من حفلها بقبرص

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ