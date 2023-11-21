محافظ جنوب سيناء يؤكد الجاهزية للتصدي لأي حدث طارئ يتعلق بالسيول

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، جاهزية معدات السيول التي تشمل الآلات ومعدات وسيارات بكل مدينة؛ للتصدي لأي حدث طارئ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم الثلاثاء، لجلسة المتابعة الدورية التي عقدت بقاعه المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء؛ لمتابعة موقف أعمال تطوير الحملة الميكانيكية على مستوى مدن المحافظة.



وأوضح المحافظ جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ورفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة، وتابع موقف إنشاء 5 ميادين بشرم الشيخ وهي ميدان دلتا شرم، وميدان المحكمة، وميدان العلم نور، وميدان مجلس المدينة الجديد وميدان عامل النظافة.



وناقش استعدادات المدينة لإقامة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة (25 - 30) نوفمبر الحالي بالتعاون مع وزارة الثقافة، كما تابع موقف المتغيرات المكانية، مؤكدا ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لأية مخالفات بمدن المحافظة.

