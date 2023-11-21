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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع وفد الايفاد المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" ، برئاسة دينا صالح المدير الاقليمى للايفاد بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبحث معهم موقف المشروعات الزراعية المملولة من الصندوق والتي يتم تنفيذها في مصر، لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة.

وذلك في إطار متابعة مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» والتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد - IFAD).

وخلال الاجتماع "القصير" أكد عمق العلاقات المتميزة بين مصر والايفاد والممتدة في دعم كثير من المشروعات خاصة في مجال الزراعة.

واستعرض القصير، أمام وفد "الايفاد" الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية  في مجال الأمن الغذائي  مؤكدا على إهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية. 

القصير أعرب عن سعادته بتقارير متابعة مشروعات الايفاد في مصر والتي جاءت كلها إيجابية مشيرا إلى أن أسباب نجاح هذه المشروعات يأتى من أنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالمناطق المستهدفة، 
وشدد القصير على أهمية الرقابة والمتابعة وحوكمة المشروعات بالإضافة إلى ضرورة موائمة هذه المشروعات مع التغيرات المناخية وتاثيرها على القطاع الزراعي.

‏اجتماع الوزير مع وفد الايفاد بحث كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من الايفاد وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، فضلا عن مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد".

كما بحث الاجتماع المشروع الجديد المقترح تمويله من الايفاد "كراون"، والذي يستهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في بعض محافظات وسط وجنوب مصر، وكذلك استخدام طرق الري الحديث خاصة في مناطق زراعات القصب بمحافظات قنا والأقصر واسوان بالإضافة الاهتمام  بسلاسل القيمة.


من ناحيتها أعربت صالح عن سعادتها بالتعاون البناء والممثمر مع وزارة الزراعة المصرية في كافة المشروعات الزراعية المشتركة والتي تستهدف خدمة صغار المزارعين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا والتي أصبحت تجارب نجاح ونماذج تحتذى لبعض الدول الأخرى.

 

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الزراعة الشكر إلى مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعة "ايقاد"، على التعاون المستمر مع الوزارة ، ودعم مشروعات تساهم في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، فضلا عن المتابعة المستمرة لضمان استدامة هذه المشروعات.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة 
وبعض قيادات الوزارة والايفاد وممثل وزارة التعاون الدولي. 

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