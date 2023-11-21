المغرب يتأهل لـ ربع مونديال تحت 17 سنة

تأهل منتخب المغرب لأقل من 17 عاما لربع نهائي مونديال أندونيسيا بعد فوزه على إيران بضربات الترجيح 4-1 بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1 في ثمن نهائي مونديال أندونيسيا.



وسجل اسماعيل ساميان لإيران في الدقيقة 73، ونسيم عزوزي للمغرب في الوقت بدل الضائع.



دخل المنتخب الإيراني المباراة مندفعا وضغط على دفاع المنتخب المغربي، وحاول الوصول لمرمى الحارس طه بنغوزيل مبكرا، وظهر ارتباك على أداء المنتخب المغربي ووجد صعوبة في الاحتفاظ بالكرة بسبب الضغط الذي مارسه الإيرانيون، وفي الدقيقة 18ركنية للمنتخب الإيراني الكرة تصل لزماني في مربع العمليات، وسدد بقوة، ومرت الكرة محادية، وسنحت أخطر فرصة للمنتخب الإيراني من ركنية، واستغل مورضي من رأسية خروجا خاطئا للحارس طه بنغوزي، لكن نوفل الحناش تصدى للكرة في خط المرمى.



واضطر المدرب سعيد شيبا تغيير نوفل الحناش في الدقيقة 40 للإصابة، وأشرك بدله أيمن الناير، وكان أداء المنتخب المغربي أفضل في الشوط الثاني، خاصة مع تراجع المنتخب الإيراني، وسدد كتيبة كرة مرت بمحاذاة قائم مرمى إيران، وعاد كوتون ليهدد أيضا من تسديدة قوية عرفت تدخل الحارس شاكوري.



وواصل المنتخب المغربي ضغطه، حيث رواغ الناير لاعبين إثنين وسدد من الزاوية المغلقة في مربع العنليات، لكن الكرة لمست العارضة، ومن هجمة مرتدة للمنتخب الإيراني من الجهة اليمنى، عرضية تصل لإسماعيل سلميان وسجل الهدف الأول من رأسية في الدقيقة 76، وضغط المنتخب النغربي بقوة، وكانت أبرز فرصة من ضربة خطأ نفذها وزان لكن الكرة اصطدمت بالعارضة، وفي الوقت بدل الضائع تمكن البديل نسيم عزوزي من تسجيل هدف التعادل من تسديدة داخل مربع العمليات، ولجأ المنتخبان لاختبار ضربات الترجيح التي دانت لفائدة المغرب ب4-1.

