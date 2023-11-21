حرض حرامية لسرقتها.. أزمة بين مذيعة شهيرة وطليقها المخرج

اتهمت مذيعة شهيرة بقناة فضائية طليقها المخرج بتحريض لصوص على سرقة فيلتها في التجمع الخامس بعد خلاف بينهما وقيامه بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وصدور حكم بحبسه عام.

وكشفت الدكتورة نهى الجندي المحامية وكيلة المذيعة أنها فوجئت عقب عودتها من تصوير احدى حلقات برنامجها بسرقة مصوغاتها الذهبية البالغ ثمنها قرابة 300 ألف جنيه ومبلغ 25 ألف جنيه من دولاب غرفة النوم والأغرب أنها وجدت خزنتها مفتوحة ومفقود منها عقد الفيلا الذي كان هناك خلاف بينها وبين طليقها عليه وابتزها لاجبارها على التنازل عن الفيلا له.

محضر سرقة

توجهت المذيعة إلى قسم التجمع أول وحررت محضرا بالحادث واتهمت طليقها بالتحريض على سرقة الفيلا وخاصة عقد ملكيتها.

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية من خلال مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث قيام 3 لصوص بتنفيذ جريمة السرقة حيث تسلل شخصين الى الداخل وبقى الثالث في الخارج لمراقبة الطريق وقام أحدهما بالاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالي بينما قام الآخر بفتح الخزينة عن طريق شفرة معينة لكسر الرقم السري لها واستولى على عقد الفيلا.

وذكرت المذيعة في محضر الشرطة ان سبب اتهامها لطليقها أنها اكتشفت سرقة عقد الفيلا فقط من بين أوراق كثيرة من بينها ايصالات أمانة وهو ما أكد لها ضلوع طليقها في الجريمة بسبب خلافهما القديم على ملكية الفيلا.

اللص يعترف

وألقت مباحث القاهرة القبض على أحد اللصوص منفذي الجريمة الذي اعترف بتحريض طليق المذيعة لهم على سرقة الفيلا وخاصة عقد الملكية فاستدعت الجهات المختصة طليق المذيعة من محبسه بعد استئذان النيابة العامة واستجوبته حول الاتهام المنسوب اليه من طليقته المذيعة فانكر الاتهام بالتحريض على السرقة فتم اعادته لمحبسه وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط واحضار المتهمين الهاربين.

كانت اعلامية في قناة فضائية شهيرة فوجئت بأحد الاشخاص يرسل لها صورا خاصة بها على هاتفها ويساومها على دفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور وسط زملاؤها واصدقائها فاسرعت لابلاغ مباحث الانترنت التي نجحت في التوصل لهوية الهاكرز والمبتزين وبمواجهتهم بتهديداتهم للمذيعة المجني عليها اعترفوا انهم تلقوا مبالغ مالية من مخرج شهير لابتزازها ومساومتها وتبين انه زوجها.

صور جريئة

المذيعة الشهيرة فور علمها بأن زوجها وراء تلك الأفعال قالت إنه بالفعل سبق وساومها بصور جريئة ومقاطع فيديو صورها لها دون علمها مستغلا كونه كان زوجها ويقيم معها في ذات الفيلا وكطبيعة اي سيدة ترتدي ملابس كاشفة وجريئة في منزلها مع زوجها وكان يحتفظ بها على هاتفه المحمول حتى طلب منها التنازل له عن الفيلا التي يقيمان بها في التجمع وعندما رفضت هددها بنشر تلك الصور والفيديوهات وسط اصدقائها وزملائها في القناة التي تعمل بها الا انها لم تستجب لتهديداته قائلة: "أعلى ما في خيلك اركبه" لتفاجئ فيما بعد بتلك الصور تصل اليها من عدة ارقام مختلفة تساومها على دفع مبالغ مالية طائلة مقابل عدم نشرها.

وحررت المذيعة الشهيرة محضرا ضد زوجها المخرج اتهمته فيه بتسريب صورها الخاصة وابتزازها وتمت احالته الى المحكمة الاقتصادية بعد اعتراف المتهمين الذين ابتزوا زوجته بتحريضهم وقضت المحكمة بحبسه عاما.