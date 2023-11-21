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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مين اللي قت.ل عصام الصياد؟.. لغز جريمة تثير هوس رواد السوشيال ميديا

صدى البلد

تصدر مسلسل "صوت وصورة" خلال الفترة الماضية تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لغز جريمة انهاء حياة الدكتور عصام الصياد "مراد مكرم" واتهام رضوى ممدوح "حنان مطاوع" بقتله واتساع دائرة الاشتباه حول عدد من الشخصيات الأخرى في المسلسل. 

 

رغم كون احتمالية أن تكون البطلة حنان مطاوع هي مرتكبة الجريمة إلا أن المشاهدين متعاطفين معها ويرغبون في أن يحدث تحول بأحداث الحلقة الأخيرة ويظهر الجاني الحقيقي، وامتلأت صحفات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيس بوك" بتوقعات المشاهدين حول المتهم الحقيقي فمنهم من يشك في "سعاد" ممرضة الدكتور نظرا لشخصيتها السيئة التي بسببها تحولت حواراتها إلى كوميكس على صفحات فيس بوك كما يخمن البعض الآخر أن تكون الجريمة تمت بشكل جماعي واشترك فيها أكثر من شخص أو ان تكون رضوى "حنان مطاوع" ذهبت الى العيادة مسرح الجريمة ووجهت له طعنة قبل حضور الجاني الحقيقي الذي أنهى حياة عصام الصياد بـ12 طعنة كما ذكر تقرير الطبيب الشرعي. 

 

عامل التشويق والإثارة

 

هوس حقيقي شهده فيس بوك خلال الأيام الماضية بسبب الرغبة الشديدة للمشاهدين في حل لغز الجريمة وتخوفهم من انتهاء المسلسل بنهاية مفتوحة دون الافصاح عن القاتل، ذلك الهوس فسره علم النفس بعدة تفسيرات أبرزها "الفضول". 

 

الدكتورة زينات يوسف خبيرة علم النفس واستشاري تربية ايجابية وعلاقات اسرية قالت إن الهوس بمشاهدة المسلسلات والأفلام الخاصة بالجريمة ترجع إلى عامل التشويق والاثارة ورغبة المشاهد في حل اللغز حيث دائما يعرض العمر الفني الجريمة وبها حلقة مفقودة فيسعى المشاهد لإيجادها وكشف أسرار الجريمة واشباع الفضول البشري. 

 

النساء يعشقن الجريمة 

 

وكشفت إحدى الدراسات التي نُشرت عام 2010 أن النساء على وجه الخصوص يعشقن الجريمة الحقيقية وينجذبن إليها أكثر من الذكور وهو ما فسّره علماء النفس برغبة النساء بتلقّي نصائح تساعدهن على زيادة فرصهن بالبقاء على قيد الحياة إذا تعرضن يوما لموقف خطير يتطلّب منهن الدفاع عن أنفسهن ضد مُعتد.

 

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وذلك ما جعلهن أيضا أكثر اهتماما من الرجال بالكتب التي تحتوي على معلومات عن دوافع القاتل أو الكتب التي جاءت ضحاياها من الإناث، ويتوافق هذا مع كون النساء أكثر خوفا من الرجال من فكرة الوقوع ضحية لجريمة ما، ومن ثم محاولاتهن المستمرة لمنع أنفسهن من الوقوع ضحايا، بخاصة أن أغلبهن يعتبرن مشاهدة الجرائم الحقيقية أشبه ببروفة استعداد.

 

من الجاني؟ 

 

لم يكن مسلسل صوت وصورة وقتل الدكتور عصام الصياد الأول من نوعه في تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي دليل على حب المشاهد لتلك النوعية من الأعمال الفنية حيث حظى مسلسل سفاح الجيزة بمتابعة كبيرة على كافة المنصات والقنوات وأيضا مسلسل ريا وسكينة منذ عدة سنوات في العرض الأول له تابعه العديد من المشاهدين. 

 

وإذاعيا كان يتمتع برنامج "من الجاني" بمتابعة واسعة من المستمعين وتشوق للوصول لآخر الحلقة وحل لغز الجريمة. 

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