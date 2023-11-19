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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة.. الكشف عن قاتل عصام الصياد في مسلسل صوت وصورة| شاهد

بوستر مسلسل صوت وصورة
بوستر مسلسل صوت وصورة

ما زال جميع متابعي مسلسل صوت وصورة في حيرة؛ لمحاولة معرفة قاتل الدكتور عصام الصياد، وانكشفت الحقيقة قبل طرح آخر 3 حلقات من العمل. 

 

انتشرت صور وفيديوهات عبر تطبيق تيك توك من كواليس تصوير مسلسل “صوت وصورة”، وظهر فيها القاتل أثناء طعنه للفنان مراد مكرم. 

 

وكشفت الصور أن قاتل عصام الصياد هي “سعاد” السكرتيرة التي تلعب دورها فدوى عابد، وتسببت في الكثير من الأذى لشخصية حنان مطاوع “رضوى”. 

 

كشفت الحلقة رقم  27 من مسلسل صوت وصورة، عن تحالف مرتقب بين حنان مطاوع ونجلاء بدر على ناردين فرج التي تلعب دور "ماجدة علوان المحامية".

 

شهدت الحلقة تضامن عدد من الشباب مع حنان مطاوع أثناء ترحيلها من السجن في الوقت الذي يحاول فيه وافي أن يعوضها عن تسببه في القبض عليها.

 

يذهب طليق حنان مطاوع وزوجته إليها في القسم لمحاولة إقناعها بالتخلي عن ابنتها، وعندما رفضت، طلبت سعاد الطلاق من عبد الغني؛ بعدما فشل في تحقيق أحلامها.

 

هددت المحامية ماجدة، كلا من نجلاء بدر وأيمن الشيوي بالسفر خارج مصر، وتعريض حياتهما للخطر في حال كشفا السر الخاص بزواجها من عصام الصياد.

 

رفض أيمن الشيوي تنفيذ تهديدها، ومنح نجلاء بدر أوراق ومستندات تهدد مستقبل المحامية، وذهبت إلى حنان مطاوع في السجن للاتفاق معها.

 

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.

صوت وصورة تيك توك تطبيق تيك توك حنان مطاوع صدقي صخر محمد سليمان عبد المالك مسلسل صوت وصورة

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