رئيس الإمارات: الوضع الخطير في غزة يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار

أكد رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف رئيس الإمارات عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "شاركت في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة، والوضع الخطير في القطاع يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان والوقف الفوري لإطلاق النار".

وأوضح "بن زايد" أن الأزمة الحالية تؤكد أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في إيجاد أفق لهذا السلام".