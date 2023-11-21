7 توصيات.. البيان الختامي للقمة الاستثنائية لمجموعة البريكس اليوم

أصدرت القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس بيانا ختاميا مع نهاية اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء افتراضيا بمشاركة الدول المنضمة حديثا إلى المجموعة.

وقالت الدول الأعضاء في البيان الختامي لمجموعة البريكس، إنه يجب الالتزام بالحل السلمي للخلافات من خلال الحوار ودعم التسوية السلمية للأزمات".

وأدان البيان الختامي كافة أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين بما في ذلك جرائم الحرب.

كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني.

وأدانت مجموعة البريكس في البيان الختامي، أي نوع من النقل القسري والترحيل الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أرضهم سواء إلى داخل غزة أو إلى الدول المجاورة.

كما طالبت مجموعة البريكس بهدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة.

وشدد البيان على ضرورة منع تصعيد العنف بما في ذلك امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأكد البيان الختامي على أن الحل العادل والدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية.

وترأست جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس التي تضم كذلك البرازيل وروسيا والهند والصين، لبحث الوضع في غزة والشرق الأوسط، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدول المنضمة حديثا إلى المجموعة وهم مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين والسعودية.