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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة البريكس.. الرئيس الصيني يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع بغزة

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

عقدت اليوم القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس بشأن الصراع في غزة، وذلك بمشاركة جميع الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى الدول المنضمة حديثا وهم مصر وإيران والأرجنتين وأثيوبيا والإمارات، والتي أقيمت عبر الفيديو كونفرانس.

وخلال القمة، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه على جميع أطراف النزاع في غزة وقف إطلاق النار وجميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين لتجنب المزيد من الخسائر.

وأضاف الرئيس الصيني، أنه يجب حماية المدنيين في فلسطين وتوفير ممرات إنسانية، لافتا إلى أنه دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية لن يكون هناك سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط.

وأوضح بينج، أن الصين تؤمن أنه يجب التدخل بشكل سريع لإيقاف الصراع في فلسطين وحماية المدنيين وتحقيق الأمان والسلام في المنطقة.

كما دعي الرئيس الصيني إلى إقامة "مؤتمر دولي للسلام" لحل الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في قطاع غزة.

وتترأس جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس التي تضم كذلك البرازيل وروسيا والهند والصين، لبحث الوضع في غزة والشرق الأوسط، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت بريتوريا وموسكو الإثنين.

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