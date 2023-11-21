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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة البريكس.. رئيس جنوب أفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الثلاثاء إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح رامافوزا في كلمة ألقاها أمام القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تنتهك بشكل واضح القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف، بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار رئيس جنوب أفريقيا، إلى أن "أكثر من 11 ألف من سكان غزة قتلوا".

وأضاف: "لقد أصيب عدة آلاف آخرين، وتم تدمير البنية التحتية والمنازل والمستشفيات والمرافق العامة الأخرى، وتم تهجير أكثر من نصف سكان غزة".

وتترأس جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس التي تضم كذلك البرازيل وروسيا والهند والصين، لبحث الوضع في غزة والشرق الأوسط، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت بريتوريا وموسكو الإثنين.

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