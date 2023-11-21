منتخب مصر يتعادل مع المغرب 3-3 في منافسات البنات بالبطولة العربية المدرسية

تعادل منتخب مصر لكرة القدم مع منتخب المغرب بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في منافسات البنات بالبطولة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حاليا وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

سجل أهداف منتخب مصر اللاعبات: “مروة حمدي وخديجة فتحي وكميلة هشام”.

يلعب منتخب مصر للبنات مع نظيره الجزائري بعد غد الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية المدرسية.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنات: كريم خالد مديرا فنيا، وفدوى عاطف مدربا عاما، ومصطفى رفعت مدربا لحراس المرمى، وتقى حسام طبيبة، وعلاء شبل إداري، وعمر الهوارى المشرف على منتخب البنات.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

المنتخبات المشاركة في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.

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