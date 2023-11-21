السيسي: مصر ترحب بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين بغزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر رحبت بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة.
وقال الرئيس السيسي في كلمته امام مجموعة البريكس:" قطاع غزة تعرض بأكمله إلى عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري، وهذه المشاهد الإنسانية القاسية كشفت عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني".
وأضاف الرئيس السيسي:" قمة البريكس تعقد في توقيت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدا مستمرا في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتابع الرئيس السيسي:" مصر عارضت وأدانت قتل المدنيين من جميع الأطراف وتدين في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية".
وأكمل الرئيس السيسي:" ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة".