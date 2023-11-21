الرئيس السيسي: قطاع غزة يتعرض لعقاب جماعي وحصار لتنفيذ مخطط التهجير القسري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه هناك تصعيد مستمر في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة الآلاف من المدنيين.

وقال الرئيس السيسي في كلمته امام قمة مجموعة البريكس، :" القطاع يتعرض لعقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من اجل التهجير القسري".

وتابع الرئيس السيسي:" آتت هذه المشاهد الإنسانية لتكشف عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني ".

واكمل الرئيس السيسي:" رحبت مصر بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الذي دعا للتوصل إلى هدن وإنشاء ممرات إنسانية ".