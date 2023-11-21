السيسي: الأولويات المصرية تتمثل في وقف إطلاق النار والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيماً وتعقيداً، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال الرئيس السيسي :" المجتمع الدولي يقف صامتا أمام عنف غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية".

أضاف الرئيس السيسي في كلمته امام قمة مجموعة البريكس:" الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية".

كما أكد الرئيس السيسي في كلمته عبر الفيديو لمجموعة البريكس أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.