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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان يؤكد دعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف والوحشية في غزة

رئيس وزراء باكستان
رئيس وزراء باكستان المؤقت أنوار الحق كاكار

أكد رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار أمس الاثنين على دعم باكستان القوي للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العنف في غزة ووقف الوحشية التي أطلقتها إسرائيل على الفلسطينيين الأبرياء.

واستقبل رئيس وزراء باكستان المؤقت أنوار الحق كاكار سفير المملكة العربية السعودية لدى باكستان نواف بن سعيد أحمد المالكي في منزل رئيس الوزراء، حسبما أفاد القسم الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق للقيادة السعودية لاستضافتها القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة الوضع في غزة. وأشاد بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بناء التوافق التاريخي بين الدول العربية والإسلامية.

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