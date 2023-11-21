السيسي: المجتمع الدولي يقف صامتا أمام عنف غير مبرر من المستوطنين إزاء الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام عنف غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال الرئيس السيسي في كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام قمة مجموعة البريكس: "ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة".

وأضاف الرئيس السيسي: "مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي".

وتابع الرئيس السيسي: "ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأطروحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيماً وتعقيداً".

وأكمل الرئيس السيسي: "الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمُستدام للمُساعدات الإنسانية".

ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، ومصر قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم.