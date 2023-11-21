الرئيس السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وتابع الرئيس السيسي: "مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي".

كما أكد الرئيس المصري في كلمته عبر الفيديو لمجموعة البريكس، أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

وتابع الرئيس السيسي: “مصر قامت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وخصصت مطار العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم”.