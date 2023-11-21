مؤتمر جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة يعرض أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج

تنظم جامعة المنصورة، المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية “إيجي فاسك”، بالاشتراك مع الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية "بافس وبحضور مكثف من علماء وجراحى الأوعية الدموية بالدول العربية خلال يومى 23&24 نوفمبر 2023 م

يعقد المؤتمر برئاسة د. مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، د. محسوب مراد أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، د. خالد موافي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة ، ياسر القيران أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، د ايهاب الفخرانى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزه.

وقال د. مسعد سليمان إن تنظيم المؤتمر يأتى في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم والبحث العلمي، المؤتمر هذا العام يحاضر خلاله 120 أستاذ بتخصص الأوعية الدموية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

كما يشارك بفعاليات المؤتمر 1000 طبيب وجراح أوعية دموية من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة .

وأضاف أن المؤتمر يناقش من خلال الجلسات العلمية وورش العمل الجديد فى جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكرى ويعد مؤتمر ايجى فاسك واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية التى تنعقد بمصر كل عام والذى يهتم بحضوره كافة المتخصصين فى مجال جراحة الأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم.

يهدف المؤتمر الى تدريب وتعليم شباب الأطباء على أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج فى مجال جراحة الأوعية الدموية والتواصل لنقل الخبرات بين العلماء المصريين والأجانب لصالح المريض المصرى.