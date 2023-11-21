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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقارير إعلامية: استمرار الجهود المصرية بالتنسيق مع أمريكا وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة

صدى البلد

أكد مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية، استمرار الجهود والاتصالات المصرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر للتوصل لاتفاق تهدئة في غزة.

 

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كما أكد  مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية، أن اتفاق التهدئة يتضمن الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين بالقطاع مقابل إفراح إسرائيل عن عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وتابع المصدر المصري :" الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة، واتفاق التهدئة في غزة يشهد تقدما ملموسا وفي مراحله الأخيرة

كما اكد مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية، أن مصر تؤكد مواصلة دورها المحوري في الأزمة الجارية بالقطاع خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات والسولار لغزة.

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