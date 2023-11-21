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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: كلمة الرئيس بقمة البريكس وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه غزة

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، علي أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى،  في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس، والتي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية فى الشرق الأوسط وخاصة الأوضاع في قطاع غزة، موضحا أن الكلمة تناولت استعراضا للموقف المصري الراسخ من القضية الفلسطينية، وتمسكها برفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين إلي سيناء أو إلي أي مكان أخر داخل حدود جمهورية مصر العربية. 
 

وقال " محسب"، إن الرئيس أكد في كلمته أن التصعيد المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة آلاف المدنيين، ثُلثاهم من النساء والأطفال، مؤكدا أن ما يحدث داخل القطاع من عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط من أجل التهجير القسري يكشف عجز المجتمع الدولى وجمود الضمير الإنساني.

واضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس استعرض الجهود الدولية  الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة  وفي مُقدمتها قرار مجلس الأمن 2712 الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدنة إنسانية وإنشاء ممرات إنسانية مُمتدة في جميع أنحاء القطاع، مشددا علي ضرورة الضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من أجل الامتثال لتنفيذ هذا القرار، لافتًا إلى أن مصر عارضت وأدانت  قتل المدنيين من جميع الأطراف وتدين في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصةً المستشفيات.


وأشار النائب أيمن محسب، إلي أن كلمة الرئيس حملت المجتمع الدولي مسئولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف هذه الممارسات اللاإنسانية التى تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة مما يُجبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم، لافتا إلي أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف مُعاناة الفلسطينيين في غزة من خلال فتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى للحرب  لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، التي هي  أقل بكثير من احتياجات أهلها، وهو ما يتطلب وقفة من المجتمع الدولى لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لإعاشة أهالي غزة.

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