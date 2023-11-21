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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لا نزوح ولا ترحيل".. حماس تعلن موقفها من مخطط إسرائيل ضد مصر

صدى البلد

أعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة بالعاصمة اللبنانية بيروت أنه “لليوم السادس والأربعين من العدوان الصهيوني وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال النازي على شعبنا، لم يحقّق العدو الصهيوني أيّ إنجاز على الأرض أمام بسالة مقاومتنا وصمود شعبنا، سوى ارتكابه مزيداً من جرائم الحرب والمجازر المروّعة بحق أهلنا في قطاع غزّة، حيث ارتفع عدد الشهداء لأكثر من 13 ألفاً منهم 5500 طفل، وتجاوز عدد الجرحى في قطاع غزة الـ 30 ألفاً."

وأكدت حماس مواصلة كتائب القسام وقوى المقاومة الباسلة المجاهدة التصدي البطولي بكل قوة وثبات لجيش الاحتلال وتوغل آلياته في أرض غزة العزة، موضحة أن️ مقاتلي القسَّام والمقاومة الفلسطينية البطلة يخرجون من بين الأنقاض، ومن خلف خطوط العدو، ومن نقطة صفر، ومن حيث لا يحتسب.

وأضافت الحركة أن بنيامين نتنياهو وجيشه لن يستطيعوا تحقيق أي من أهدافهم ولم ولن يستطيعوا تحقيق أي إنجاز عسكري لأنهم يجيدون القتل ولا يجيدون القتال. 

وشددت حركة حماس على أن الاحتلال يحاول حرمان الشعب الفلسطيني في غزة خاصة من كافة أسس الحياة، فيشن حربه على المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمخابز ومحطات الكهرباء وتحلية المياه وغيرها، لدفع وإجبار أبناء غزة إلى النزوح باتجاه الجنوب، ولدفعهم لاحقاً للهجرة إلى مصر، بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن. 

في هذا السياق، أكدت حماس على ما يلي:  

  1. إنّ شعبنا الفلسطيني متمسّك بأرضه، ولن يغادرها، فلا نزوح ولا ترحيل. وبقاء مئات الآلاف من أهلنا في مدينة غزة وشمال القطاع، رغم التدمير وجرائم الاحتلال المتواصلة يؤكد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه.
  2. شعبنا الفلسطيني الشامخ  لا ترهبه صواريخ النازيين الجدد، ولا مجازرهم. هو صانع ملحمة الصمود والانتصار على طريق دحر الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
  3. إنَّ المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا وعلى أشقائنا في الدول العربية والإسلامية، أن نوفّر كل أسباب الصمود والتثبيت، وسبل الحياة الكريمة لأهلنا في قطاع غزة.
حماس مصر إسرائيل غزة

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