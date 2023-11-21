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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد توضح الظواهر الجوية المتوقعة

وذكرت هيئة الأرصاد- في بيان اليوم الثلاثاء- أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع المحافظات.

 

تحذير من الشبورة المائية على الطرق السريعة

وحذرت الأرصاد قائدي المركبات من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، وهي ظاهرة خطيرة تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية، كما حذرت الأرصاد المواطنين من قيادة السيارة بسرعة عالية، وأهمية ترك مسافات آمنة بين السيارات.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 16
العاصمة الإدارية 27 16
6 أكتوبر 26 16
بنهــــا 26 16
دمنهور 25 15
وادى النطرون 25 16
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 24 16
الزقازيق 26 16
شبين الكوم 25 16
طنطا 25 16
دمياط 24 16
بورسعيد 24 16
الإسماعيلية 27 15
السويس 26 17
العريش 25 14
رفح 24 14
رأس سدر 25 18
نخل 22 10
كاترين 20 08
الطور 26 19
طابا 24 16
شرم الشيخ 29 19
الإسكندرية 25 15
العلمين الجديدة 24 15
مطروح 26 14
السلوم 25 14
سيوة 24 12
رأس غارب 27 18
الغردقة 28 18
سفاجا 28 18
مرسى علم 28 19
شلاتين 29 19
حلايب 28 20
أبو رماد 28 19
رأس حدربة 27 19
الفيوم 26 16
بني سويف 26 14
المنيا 26 12
أسيوط 27 11
سوهاج 27 13
قنا 27 14
الأقصر 28 13
أسوان 28 14
الوادى الجديد 27 11
أبوسمبل 27 14

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة الموج درجات الحرارة

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